» تفاصيل استقبال العاهل السعودي لولي عهد أبو ظبي

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر العوجا في الرياض.
ورحب خادم الحرمين الشريفين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، في بداية اللقاء ــ بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى المملكة، مشيدا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وقد نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء.
كما حمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التطور والرفعة.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب من التعاون والتضامن والتنسيق المشترك في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار والاستقرار لشعوب المنطقة ودولها.
كما استعرضا تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات والأزمات التي تواجهها.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، متانة العلاقات الإماراتية- السعودية التي تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وقال إن علاقات البلدين الشقيقين تعد نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول ومثالا على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتسقة.
وشدد على دور المملكة المحوري في التصدي للمخاطر التي تهدد العالم العربي، معربا سموه عن ثقته في أن المملكة بحكمة قيادتها وصلابة شعبها ستستمر في أداء هذ الدور من أجل صيانة المصالح العربية، وتوفير أسباب التقدم والتنمية لشعوب المنطقة، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل دائماً في خندق واحد مع أشقائها السعوديين لأن لديها إيماناً مطلقاً بوحدة الهدف والمصير.
وقال ان حكمة الملك سلمان بن عبدالعزيز ورؤاه الثاقبة ومواقفه الشجاعة تمثل صمام الأمان للاستقرار في المملكة والمنطقة برمتها، معربا عن تقديره للدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها في ظل ما تشهده من تحديات وتهديدات مختلفة.

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