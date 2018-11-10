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فوز مثير لأتلتيكو مدريد على أتلتيك بيلباو في "الليجا"

الرياضة

أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد

المصريون ووكالات

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حقق فريق أتلتيكو مدريد، السبت، فوزًا مثيرًا على ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
وتقدم بيلباو بهدف عن طريق إينياكي ويليامس في الدقيقة 36، وعاد أتلتيكو مدريد بهدف التعادل عن طريق الغاني توماس تييي بارتي في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.
ولكن التعادل لم يستمر لأكثر من ثلاث دقائق، وعاد بيلباو للتقدم من جديد عبر ويليامس من جديد، وجاء الرد قويًا من أتلتيكو مدريد بهدفين عن طريق رودريغو هيرنانديز والأوروغوياني دييغو غودين في الدقيقتين 80 و90+1 من زمن اللقاء.
وبهذه النتيجة، ارتقى أتلتيكو مدريد للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 23 نقطة، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد بيلباو عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.
ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 24 نقطة.

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