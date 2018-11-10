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توتنهام يعبر كريستال بالاس في "البريمرليج"

الرياضة

بالصور .. توتنهام يتعادل مع اليوفنتوس في دوري الأبطال
بالصور .. توتنهام يتعادل مع اليوفنتوس في دوري الأبطال

المصريون ووكالات

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واصل فريق توتنهام هوتسبير، السبت، عروضه القوية للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ).
تغلب توتنهام هوتسبير على مضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.
قدم الفريقان مباراة كبيرة، وشهدت إهدار العديد من الفرص من الجانبين.
ونجح توتنهام هوتسبير في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق الأرجنتيني خوان فويث في الدقيقة 66 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، يحتل توتنهام هوتسبير المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.ويتصدر المسابقة فريق مانشستر سيتي برصيد 29 نقطة. 

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