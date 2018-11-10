إندونيسيا توقف البحث عن ضحايا طائرة «ليون إير»

10 نوفمبر 2018 - 10:20 م

أعلنت السلطات الإندونيسية، السبت، وقف عمليات البحث عن ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون إير"، الذي أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.



وقال محمد سيوجي، رئيس هيئة البحث والإنقاذ الوطنية "لم نترك مكانا لم نبحث فيه، وتوقفنا عن البحث عن جثث الضحايا.. ستقتصر عملياتنا على المراقبة".



وأضاف سيوجي، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية، بينها موقع "Indonesia Expat" أن "196 كيسا لحفظ الجثث، تضم رفاتا وأشلاء بشرية، تم انتشالها، وأسفرت فحوص الطب الشرعي، حتى اليوم، عن تحديد هوية 77 من الضحايا".



وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقطت طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" تابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية في مياه البحر بالقرب من جزيرة جاوة بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار جاكارتا؛ الأمر الذي أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصا.

