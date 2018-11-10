» صورة.. وصية مشجع أهلاوي قبل وفاته

10 نوفمبر 2018 - 08:30 م

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوصية مشجع أهلاوي والتي كتبها قبل ساعات من وفاته، متأثرًا بخسارة فريقه للقب الأفريقي.

وتوفي المشجع الأهلاوي صباح اليوم، حيث كتب وصيته قبل ساعات من وفاته، قائلا «الخسارة التي تعرض لها الأهلي أسوأ تاني شيء في حياته ولن يشجع كرة القدم مرة أخري حتى يعود الأهلي، وإن لم يرجع فسوف أدعو ربي أن يتوفني».

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هزيمة ثقيلة أمام نظيره الترجي التونسي أمس، الجمعة، بثلاثية نظيفة، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليخسر الفريق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.





