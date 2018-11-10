حقيقة زيادة الرسوم على النظافة

10 نوفمبر 2018 - 08:29 م

ردت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، على ما أثير مؤخرًا بشأن زيادة الرسوم على النظافة، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وقالت "يوسف"، اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، في إطار مناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود مقلب قمامة بمدينة تلا بالمنوفية، غير صحيح هذا الأمر، وما تم تسريبه غير دقيق، خاصة أن الأمر ليس رسوما فقط وإنما إطار كامل ودقيق بشأن المنظومة ككل والتطوير المؤسسي"، مضيفة: "إحنا زعلانين أنه تم تسريبه بهذا الشكل لأنه يضر ولا ينفع".

وأكدت أن ملف الإصلاح المؤسسي لمنظومة النظافة في مصر أمام رئيس الجمهورية بكل التفصيلات المتعلقة به، وكافة المناقشات والدراسات التي أجريت بشأنه طوال الأعوام الماضية من قبل البرلمان، ممثلا في لجنة الإدارة المحلية والحكومة بمختلف مستوياتها.

وأكدت أن التمويل لهذا الملف في حاجة لقرابة 7 مليارات جنيه، لكي تقف المنظومة على أقدامها، تستطيع أن توفر الحكومة منهم قرابة الـ2 مليار، وتكون هناك فجوة 5 مليارات.

ولفتت "يوسف" إلى أن وزيرة البيئة الحالية تستكمل عمل من سبقها من الوزراء في هذا الملف، ولم تبدأ من جديد، خاصة أن الجهود التي بذلت محل تقدير من الجميع، مشيرة إلى أنه لا يزال العمل قائما بشأن الخطط المتعلقة بالمحافظات، فالمنظومة الجديدة تتناول كل محافظة على حدة، بالخطط العاجلة ومتوسطة الأجل وبعيدة الأجل.



