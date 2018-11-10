» "الداخلية" تحرر صاحب ملهى ليلي من الخطف

10 نوفمبر 2018 - 08:23 م

نجحت الأجهزة الأمنية بالغردقة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في تحرير صاحب ملهى ليلي، في البحر الأحمر احتجزه آخرون لوجود خلافات بينهم.

تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من "أحمد "، مقيم باتصال عمه به وأبلغه بقيام بعض الأشخاص باحتجاز ابنه "أحمد ع. ح" 23 سنة، وطلبهم مبلغ 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، وذلك لخلافات مالية بينهم إثر قيام المجني عليه بالاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بالعمل معه بملهى ليلى بالغردقة.

كشفت تحريات الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بالبحر الأحمر توصلت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة كلٍ من "محمد ع"، 26 سنة، مُقيم بسوهاج، و"ماجد م"، 21 سنة، مُقيم بقنا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة واحتجاز المذكور منذ يومين وإجباره على توقيع قائمة منقولات و4 إيصالات أمانة بمبلغ 80 ألف جنيه، وأرشدا عن مكان احتجازه بشقة مستأجرة، ونجح الأمن في تحرير المجني عليه، وضُبط برفقته 6 أشخاص تبين أنهم من الدائنين له، بمواجهتهم اعترفوا. بارتكاب الواقعة.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



