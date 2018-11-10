» بالفيديو.. مدير أمن أسبق يطلق 3 رصاصات فرحًا بهزيمة الأهلي

10 نوفمبر 2018 - 08:20 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج الأسبق، 3 أعيرة نارية احتفالًا بهزيمة النادي الأهلي.

ونشرت صفحة "بوابة الأقصر الإخبارية" على "فيس بوك"، مقطع الفيديو تحت عنوان: "مدير أمن سوهاج الأسبق يطلق 3 رصاصات فرحًا بهزيمة الأهلي.. عبر عن سعادته بفوز الترجى التونسي على الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بإطلاق 3 رصاصات من مسدسه فى الهواء داخل منزله بغرب الأقصر".

وأوضحت الصفحة، أن مدير أمن سوهاج الأسبق كتب على صفحته على "فيسبوك"، قائلًا: "يبدو أن الأخوة فى الترجى يعلمون أنني لا أمتلك سوي الطلقات التلاتة فاكتفوا هم بالأهداف التلاتة في نادي القيم والمبادئ والقرن".

ولم يتسنَ لـ"المصريون" التواصل مع مدير أمن سوهاج الأسبق للتأكد من صحة الواقعة.



