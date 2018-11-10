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الدوري السعودي.. اتحاد جدة يسقط أمام الفيحاء

الرياضة

اتحاد جدة
اتحاد جدة

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اتحاد جدة

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واصل اتحاد جدة نتائجه السيئة في الدوري السعودي، بعد السقوط أمام الفيحاء بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وسجل دانيلو مورينو الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة ال16 من الشوط الأول، وتعادل رومارينيو لاعب الاتحاد في الدقيقة ال23 في منتصف الشوط، واحرز ألكساندروس هدف الفوز للفيحاء في الدقيقة ال60 من المباراة.

ويحتل نادي الفيحاء المركز العاشر برصيد 10 نقاط، بينما يحل فريق الإتحاد المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين فقط.


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