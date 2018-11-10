» الزمالك يتخطى الإنتاج الحربي بهدفي «أوباما»

10 نوفمبر 2018 - 08:10 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على الإنتاج الحربي، بهدفين مقبل هدف، بملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 ليواصل تصدر مسابقة الدورى بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 19 فى المركز الرابع بالترتيب العام .

أحرز يوسف أوباما ثنائية الزمالك فى الدقيقتين 17 و81 بينما سجل هدف الإنتاج محمد رجب بالدقيقة 94 من ركلة جزاء.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين حيث انحصر اللعب فى وسط الملعب مع استحواذ للاعبى الإنتاج على الكرة لكن بعيدا عن مناطق الخطورة .

واعتمد لاعبو الانتاج على غلق المساحات أمام الزمالك فى وسط ملعبهم لمنع ظهور أى خطورة بيضاء على مرمى عامر عامر .

وحاول لاعبو الزمالك اختراق دفاعات الإنتاج عبر المهارات الفردية حتى شهدت الدقيقة 11 الظهور الأول للأبيض فى منطقة جزاء الخصم بعد تمريرة سحرية من كهربا لعمر السعيد ويسدد الأخير الكرة لكنها تصل ضعيفة فى يد عامر عامر .

وكاد الإنتاج الحربى أن يسجل أولى أهدافه بالدقيقة 12 من تسديدة قوية من جانب محمود حمادة تصطدم بالقائم الأيسر لمرمى جنش .

ويسجل يوسف أوباما أولى أهداف الزمالك بالدقيقة 17 بعد هجمة منظمة رائعة بدأت بتمريرة من كهربا لإبراهيم حسن الذى حولها مباشرة لأوباما داخل منطقة جزاء الإنتاج لينفرد بالمرمى ويضعها ببراعة فى مرمى عامر عامر معلنا تقدم الأبيض .

وحاول لاعبو الإنتاج الضغط على دفاعات الزمالك عقب الهدف لتعديل النتيجة سريعا لكن واجهوا استماتة بيضاء أمام مرمى جنش .

ويتألق جنش بالدقيقة 21 بعد تصديه لتسديدة صاروخية من محمد رجب لكن يقرر الحكم احتساب الكرة ركلة مرمى بداعى تصدى الحارس للكرة من خارج الملعب .

ويسدد محمود عبد العزيز كرة قوية تجاه مرمى الإنتاج لكنها تعلو العارضة بالدقيقة 25.

ويشهر محمد عادل البطاقة الصفراء فى وجه محمود البدرى مدافع الإنتاج بعد تدخل قوى مع عمر السعيد مهاجم الإنتاج بالدقيقة 27 .

ويحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربى بالدقيقة 29 بعد تدخل عبد الله جمعة بعنف مع كريم لالا داخل منطقة الجزاء .

ويتقدم أحمد شديد قناوى لتسديد ركلة الجزاء لكن يتألق جنش فى التصدى للكرة ليمنع فريق الإنتاج من تعديل النتيجة .

وينقذ الونش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 32 بعد تشتيت تسديدة محمد مسعد قبل أن تسكن الكرة بالشباك البيضاء .

ويواصل الإنتاج الحربى الضغط على دفاع الزمالك ويتوغل السيد الشبراوى بالدفاع الأبيض بالدقيقة 35 قبل تدخل محمود علاء لتشتيت الكرة لتتحول لركلة ركنية .

ويسدد محمود حمادة كرة قوية تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 43 لكنها تعلو العارضة البيضاء .

ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للزمالك بعد سقوط عمر السعيد على الأرض عقب تدخل قوى مع مدافع الإنتاج وهاب أنان ليغادر مهاجم الزمالك الملعب لتلقى العلاج اللازمة .

ويعلن شريف حسن الحكم الرابع عن احتساب دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع لكنها لم تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف وحيد أمام الإنتاج .

الشوط الثانى

بدأ الإنتاج الحربى الشوط الثانى بإجراء أولى تغييراته بخروج محمد عادل ونزول مصطفى الجمل وجاءت بداية الشوط هادئة من جانب لاعبى الفريقين وتعددت التمريرات فى منطقة وسط الملعب بعيدا عن مناطق الخطورة .

وقاد كريم لالا هجمة خطيرة للإنتاج الحربى بالدقيقة 52 عن طريق الجبهة اليمنى ونجح فى تخطى الونش وسدد الكرة تجاه مرمى الزمالك لكن يشتتها محمود علاء برأسه قبل وصولها لجنش .

وللمرة الثانية يهدد كريم لالا مرمى الزمالك من الجبهة اليمنى بعد انطلاقة قوية قبل تدخل الونش بقوة ليشتت الكرة لتصبح ركلة ركنية .

وينقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 56 بعد تسديدة محمد رجب من داخل منطقة الجزاء .

ويشهر محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء فى وجه عبد العزيز موسى لاعب الإنتاج بعد تدخله بقوة مع كهربا .

وتضيع فرصة هدف ثانى للزمالك بالدقيقة 59 بعد هجمة خطيرة انتهت بتمريرة رأسية من عمر السعيد داخل منطقة الجزاء لكن لا تجد من يسكنها الشباك.

ويجرى السويسرى جروس التغيير الأول للزمالك بالدقيقة 60 بنزول محمد عنتر وخروج كهربا .

وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 66 بعد توغل يوسف أوباما فى دفاع الإنتاج ليصبح أمام المرمى ويفضل تسديد الكرة بدل التمرير لزملائه لكن الكرة تصل سهلة فى يد عامر عامر .

ويجرى مختار مختار التغيير الثانى للإنتاج الحربى بالدقيقة 68 بنزول النيجيرى جيمس تيدى وخروج الخطير كريم لالا .

ويضغط الإنتاج الحربى بكل خطوطه لإحراز هدف تعديل النتيجة مع تراجع ملحوظ للاعبى الزمالك والاعتماد على الهجمة المرتدة لاستغلال المساحات الفارغة فى دفاعات أصحاب الأرض .

ويجرى السويسرى جروس التغيير الثانى للزمالك بالدقيقة 76 بنزول محمد إبراهيم و خروج إبراهيم حسن .

وفور نزول أرض الملعب كاد محمد إبراهيم إضافة الهدف الثانى للزمالك بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للإنتاج الحربى .

وتحدث مشادة بين السيد الشبراوى لاعب الإنتاج ومحمد عنتر لاعب الزمالك بعدما هاجم لاعب الإنتاج نظيره بالزمالك للعب الكرة رغم تعرضه للإصابة قبل تدخل لاعبى الفريقين لاحتواء الموقف .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه محمد عنتر بالدقيقة 78 بعد تدخله مع السيد الشبراوى .

ويجرى مختار مختار ثالث تغييرات الإنتاج بالدقيقة 80 بنزول محمد ماجد أونش وخروج عبد العزيز موسى .

ويسجل أوباما ثانى أهداف الزمالك بالدقيقة 81 بعد هجمة مرتدة بدأت بانطلاقة محمد عنتر ليمرر الكرة لمحمد إبراهيم ويقوم الأخير بتمريرها ليوسف أوباما أمام المرمى ليضعها فى شباك الإنتاج ويضيف ثانى الأهداف .

ويشكل الزمالك خطورة كبيرة على مرمى الإنتاج فى الدقائق الأخيرة بالاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال تقدم أصحاب الأرض لتعديل النتيجة .

ويواصل جنش تألقه بالدقيقة 89 بعد منع الإنتاج من تسجيل هدف محقق بعد تسديدة قوية من محمد رجب .

ويجرى جروس ثالث تغييرات الزمالك بالدقيقة 89 بخروج عبد الله جمعة و نزول محمد عبد الغنى .

ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع وفى الدقيقة الأخيرة يعلن احتساب ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربى بعدما لمست الكرة يد عمر السعيد داخل منطقة الجزاء .

ويحدث اشتباك بين محمد عبد الغنى مدافع الزمالك و محمد ماجد أونش لاعب الإنتاج ليتدخل الحكم ويشهر البطاقة الحمراء فى وجه الثنائى بعدما وصل الاشتباك للضرب بالأيدى .

وينجح محمد رجب فى تسجيل أولى أهداف الإنتاج من ركلة الجزاء ثم يعلن الحكم نهاية المباراة بعدها مباشرة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.