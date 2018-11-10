كاشيما الياباني بطلًا لدوري أبطال آسيا

10 نوفمبر 2018 - 08:04 م

توج فريق كاشيما انتلرز اليابانى ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب التعادل السلبى بدون أهداف مع بيرسبوليس الإيرانى، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "أزادى" فى إياب نهائى المسابقة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذى أقيم السبت الماضى فى اليابان أنتهى بفوز فريق كاشيما بنتيجة 2-0. ونجح الفريق اليابانى فى الحفاظ على نظافة شباكه طوال أحداث اللقاء، على الرغم من هجمات بيرسبوليس المتواصلة لتحقيق الفوز.

وبذلك حصد كاشيما انتلرز لقب دورى أبطال آسيا، ليكون اللقب الثانى على التوالى من نصيب الأندية اليابانية بعد تتويج أوراوا رد دايموندز بالبطولة العام الماضى على حساب الهلال السعودى. وتأهل كاشيما انتلرز للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وسيواجه فريق جوادا لاخارا المكسيكى فى الدور الثانى من البطولة.

وتعد هذة هى المرة الثانية التى يتأهل فيها كاشيما لمونديال الأندية، حيث سبق وأن تأهل لنهائي المسابقة في 2016 على أرضه، حين شارك بصفته بطل اليابان، وخسر 2-4 من ريال مدريد الإسباني.