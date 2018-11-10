ضبط طالب بجامعة المنصورة بتهمة النصب

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طالب الجامعة

تمكن الأمن الإداري بالجامعة، من ضبط طالب من خارج الجامعة أثناء استجدائه الطلبة بحجة فقد محفظة نقوده.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى قسم أول المنصورة، بتمكن الأمن الإداري بجامعة المنصورة، من ضبط المدعو "محمد فوع"، 20 عامًا، طالب، ومقيم المحلة غربية (غير مقيد بالجامعة) حال قيامه باستجداء الطلبة بدعوى فقده لحافظة نقوده، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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