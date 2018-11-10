«الصحفيين» تحيل عماد الدين أديب إلى «التأديب»

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عماد الدين أديب
عماد الدين أديب

متابعات - خالد الشرقاوي

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نقابة الصحفيين

عماد الدين أديب

التاديب

العالم اليوم

قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه المنعقد الآن، إحالة الإعلامي عماد الدين أديب مالك جريدة "العالم اليوم"، ورئيس تحريرها نجلاء ذكري، ورئيس مجلس الإدارة الإعلامي جمال عنايت، للتأديب؛ وذلك على خلفية أزمة تصفية الشركة المالكة للجريدة، وفصل الزملاء العاملين بها.

وخاطبت نقابة الصحفيين، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إيقاف الملف التأميني للصحفيين العاملين بصحيفة العالم اليوم، بعد قرار الإدارة بتصفية الشركة، ونقل تعيينات الصحفيين النقابيين لإحدى الشركات الأخرى الأجنبية التابعة للمؤسسة.

الجدير بالذكر أن الصحفيين العاملين، يملكون "برنت" تأمينيًا صادرًا في 2018 من مكتب تأمينات الدقي، يفيد باستمرارهم في العمل، قبل أن يتغير الوضع في البرنت التأميني الأخير، الذي جاء فيه أن تأميناتهم متوقفة منذ العام 2014.



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