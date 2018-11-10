براءة ممرضة من تهمة نشر أخبار كاذبة

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برأت محكمة جنح حلوان، اليوم السبت، سيدة فايد، ممرضة، من اتهامها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالدولة.

وكانت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار عبدالمجيد الشريف، الأربعاء الماضي، أحالت ممرضة لمحكمة الجنح، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة.

وكشفت التحقيقات، عن قيام سيدة فايد، موظفة بنقابة التمريض، ببث الأخبار الكاذبة المتعلقة بالدولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي، هدفها زعزعة الأمن والاستقرار بين المواطنين، وعبر تقنين الإجراءات تمت مداهمة مسكنها وتم القبض عليها والعثور على "كيسة كمبيوتر" نوع ديل سوداء اللون، وحرر محضر برقم 29377 لسنة 2018.



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