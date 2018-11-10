ضبط تهريب كمية من أجهزة الاتصال بالقمر الصناعي GPS

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تمكنت الإدارة العامة للموارد بجمارك بورسعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية إلتزام برئاسة أحمد درويش، من ضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة الاتصال بالقمر الصناعي GPS وأجهزة التنبيه والكشافات بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على إخبارية سرية مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام برئاسة أحمد درويش، مدير عام المكافحة وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة لما هو مدرج بالمستندات بمشمول الحاوية رقم CSNU6237920 القادمة من الصين والصنف الوارد عبارة عن 1092 كرتونة قطع غيار سيارات بوزن 15.240 طن.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة لكشف ومعاينة الحاوية من سمير متولي رئيس ساحة المستودع والسيد حسين وأحمد الدياسطي مأموري الحركة وأحمد سعدون، مدير إدارة المكتب الفني فتبين وجود 184 جهاز GPS للاتصال بالقمر الصناعي و 268 سارينة كبيرة و1380 سارينا تحذيرية و190 كشاف ليد و 115 أمبلفاير بالريموت لزوم السارينا مخبأة داخل طرود قطع غيار السيارات.

وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة.



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