«شوقى» فاتورة السناتر والدروس 111 مليار جنيه سنويا

10 نوفمبر 2018 - 03:05 م

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن فاتورة التعليم بمصر في العام الواحد مؤكدًا أنها تبلغ الـ"200" مليار جنيهًا.

وقال الوزير خلال إجتماع لجنة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة منها 89 مليار جنيه والأهالي ينفقون باقي المبلغ على المدارس الخاصة وسناتر الدروس الخصوصية. ما يعني أن حجمهم يصل إلى 111 مليار جنيه.

وأكد أن ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، به عدد كبير من العمالة الزائدة، بسبب الانتدابات من عدة قطاعات مختلفة، نتيجة السعى للحصول على المزايا المالية فى الديوان العام متابعا: لدينا 8 آلاف موظف بديوان عام الوزارة، لا أعرف منهم سوى 7 فقط.

وطالب أعضاء اللجنة، الوزير بضرورة التصدس لظاهرة الانتدابات الشعوائية حتى لا تؤثر على ميزانية الوزارة، وهو الأمر الذى تعهد الوزير بالقضاء عليه خلال الفترة المقبلة. ?