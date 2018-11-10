صورة مؤثرة لطفل نيجيري تكلفتها 6 ملايين دولار

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طفل نيجيري

طفل يمسك يد امة المتوفية

تحت عنوان  "لأجل هذا سقطت الإنسانية ".. نشر أحد المتابعين  عبر موقع التدوين المصغر "تويتر " صورة  مؤثرة لطفل نيجيري يحاول إيقاظ أمة المتوفاة .

أظهرت  الصورة حالة الحزن العصيبة التي عاشها هذا الطفل بسبب الحروب والكوارث الطبيعية  حيث ظهر الطفل الصغير  في الصورة التي التقطتها  كاميرات أحد المصورين  عام 2009 وهو يقف بجوار والدته ممسكا بيديها وكأنة يطلب منها النهوض لحماية من القتل بسبب الحرب القبلية التي تدور رحاها هناك .

جدير بالذكر أن هذه الصورة المؤلمة  تم بيعها بمبلغ 6 ملايين دولار



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