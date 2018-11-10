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كوهين : تعلمت الكثير من " ابن هشام" و" ابن كثير"
كوهين : تعلمت الكثير من " ابن هشام" و" ابن كثير"

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في تغريداته المثيرة قدم الصحفي الإسرائيلي  إيدي كوهين نصيحة للمسلمين يجب عليهم التزود بها في يوم الجمعة.

وقال كوهين علي حسابه علي تويتر : " أفضل الكتب العلمية التي ختمتها أكثر من مرة هي تفسير ابن الجوزي وابن القيّم الجوزية والسيّر للحافظ ابن هشام وابن كثير وشيخ القرّاء ابن الجزري وألفية العراقي "التبصرة والتذكرة" للإمام أبي الفضل العراقي ، أنصحكم بها بما أن اليوم جمعة وخير زاد لهذه الليلة المباركة هي الاستزادة بالعلم".

وتسببت التغريدة في وصلة كبيرة من السخرية قام بها متابعو ورواد تويتر ، حيث سخر حساب وطنك أمانة : ومع كل هذا النور الذي استنرت به من كتبنا الا ان قلبك مظلم فنور العلم لا يؤتى لعاصي..قبح الله امثالكم عصاة اهل فتنة فلاعقل ولا دين لكم".

وبادله الرد  حساب عبد الله الهديب : "عجباً منك ممكن يسلم ويهتدي ماعلى الله عسير ايننا ممن عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم والاسلام ومن ثمّ اسلموا وصار لهم صولات وجولات كخالد بن الوليد وغيره".

وجاء الرد: " لا تتعجب فمن يستهزء بك في تغريدة ويتقرب لك بأخرى ويثير عليك أقواما آخرين في تغريدة ويدعمك ضدهم بأخرى هؤلاء هم العدو..أما الهداية  فأمرها بيد رب العباد ..فرق بين من طلبها وبين من أراد باطل بكلمة حق".

يذكر أن آخر تغريدة مثيرة للجدل للصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين  هو ما غرد به عن تذويب جثة جمال خاشقجي منتقدا حكام العرب ، حيث قال : "لو كان يؤمن الحكام العرب بالله واليوم الآخر والبعث، ما قطعوا جثة خاشقجي ولا أذابوها بالأحماض ولا نثروا رمادها في بئر بيت القنصل.. أيحسبون أن الله لن يجمعها ؟ عندما قلت لكم أنهم ملحدون قبل شهور لم تصدقوني".


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