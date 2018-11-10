معجزة طبية بمستشفى الإسكندرية.. تعرف على القصة؟

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مشاجرة

احمد عبد العزيز

مستشفي الاسكندرية

انقاذ مريض

جرح في غضلة القلب

نجح أحد الأطباء العاملين بمستشفى الإسكندرية  الجامعي في إنقاذ  شاب  من  الموت  عقب إصابته بطعنة في القلب نتيجة  تعرضه لمشاجرة.

وقالت مني مينا وكيلة نقابة الأطباء على حسابها على "فيس بوك": في مشهد مثير مرعب أثار ذعر جميع المتواجدين داخل المستشفى، داخل شاب عشريني من أبواب الطوارئ، شلالات الدماء تسيل من جسده لا أحد يعرف ما به سوى أنه يصارح الموت "فين الدكاترة.. ألحقوا يا أخونا  في شاب هيموت هناك.. كان في خناقة وعنده جرح في عضلة القلب" كلمات يرددها كل ما يشهد حال هذا الشاب ليأتي دور العناية الإلهية والتي أرسلت أحد الدكاترة لإنقاذ هذا المريض، والذي أكدت عدد كبير من الأطباء إنقاذ حالته 10% وأصبحت معالجته ميئوس منها.

وقام «أحمد عبد العزيز»، أخصائي قلب وصدر بتجهيز غرفة العمليات في أقل من 15 دقيقة واستقبل المريض مسرعًا في إنقاذه في مدة لا تتعدى 25 دقيقة.

وأخضع الشاب العشريني لعملية جراحية "خياطة القلب نفسه بعد وصول الطعنة له" استغرقت مدتها ثلاثة ساعات،    وانتقل المريض بعد ذلك الجراحة بأنبوب تنفس صناعى إلى الرعاية المركزة التي كانت مجهزة لاستقباله، إلى أن أصبحت حالته أفضل ومازال علي قيد الحياة الأمر الذي تسبب في انقلاب جميع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كما طالب العديد من  الرواد  بتكريم  هذا الطبيب ليصبح  مثالاً يفتخر به  جميع  زملائه.




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