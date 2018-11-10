» تركي الفيصل: لن نقبل بتحقيق دولي في مقتل خاشقجي

10 نوفمبر 2018 - 01:58 م

قال تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودي السابق إن بلاده فخورة بنظامها القضائي ولن تقبل بإجراء تحقيق دولي بمقتل الصحفي جمال خاشقجي مؤكدًا أنه لا يجوز اتهام ولي العهد بناء على تكهنات.

وأوضح الأمير تركي في كلمة له في معهد السلام الدولي في نيويورك أن "المملكة لن تقبل بأي محاكمة دولية للنظر في أمر سعودي، والنظام القضائي السعودي هو سليم ويعمل بوضوح، وسيأخذ مجراه في التحقيق.. المملكة لن تقبل أبدًا التدخل الأجنبي في نظامها القضائي".

وأشار تركي إلى أن السعودية كغيرها من الدول الأخرى رفضت تحقيقات دولية على أحداث وقعت داخل أراضيها أو في مناطق أخرى على أيدي مواطنيها.

ولفت الأمير إلى أن ما تم إبلاغ السلطات السعودية به "مضلل" لأن "من ارتكبوا الجريمة أرادوا إخفاء ما حدث وتبرير ما أخبروا به السلطات".

وشدد على أنه "يتوقع من المملكة أن تفي بوعدها بالتحقيق وتضع كل الحقائق على الطاولة كما ستجيب على جميع الأسئلة المعلقة من بينها ما حدث لجثة الصحفي جمال خاشقجي".

واتهم تركي وسائل الإعلام بالسعي لكيل الاتهامات في ما حدث لولي العهد على أساس التكهنات ودون الاستناد إلى حقائق ودلائل مثبتة وقال: "أنت لا تستطيع أبدا إخفاء الحقيقة، والمملكة لن تخفي الحقيقة أبدا ليس فقط فيما يتعلق بهذا الأمر بل في الأمور الأخرى، توجيه اتهامات إلى أحد مثل ولي العهد السعودي دون حقائق وعلى أساس تكهنات، والقول إن المملكة لم تتقدم وتتحدث عما هو حقيقة وما هو غير ذلك، لا يعطي الحق لاتهام أحد ما، هذا لم يحصل ولا يوجد دليل على ذلك، ومن هذا المنطلق قلت إن الإعلام ليس عادلا بحق السعودية".

وأكد الأمير أن التقرير النهائي للمملكة "سيوضح بالضبط ما حدث وستتم الإجابة على كل الأسئلة التي تم التكهن بها".

وقال تركي إن خاشقجي كان المتحدث باسم السفارة السعودية عندما كان سفيرا للولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت تربطهم علاقة ود على مر السنين. واستشهد تركي بآية من القرآن الكريم في مقتل خاشقجي "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا".