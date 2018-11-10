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عن غرق المحافظة بالأمطار..

محافظ الغربية: "كدب ومحصلش"

الحياة السياسية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

إيمان هاني

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رد المهندس هشام السعيد، محمد محافظ الغربية، على الأنباء التي ترددت حول غرق الشوارع في بعض القرى التابعة للمحافظة بسبب الأمطار.

وقال "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن منطقة المحلة شهدت أمطارًا خفيفة، ولا يوجد أي مشاكل بسبب الأمطار، معقبًا: "ما تردد عن غرق المحافظة  كدب ومحصلش".

وتابع المحافظ، أنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة مياه الأمطار في كل المراكز التابعة للمحافظة تحسبًا لحدوث أمطار.

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