وزير التعليم: "بنك المعرفة مش حصالة"

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إكسترا نيوز

طارق شوقى

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن بنك المعرفة يعد دار نشر للدوريات التي تكتب باللغة العربية، والذي بدوره ساهم في زيادة حجم المنشورات المصرية.

وأشار "شوقي"، خلال كلمته في ورشة عمل تصنيف الجامعات المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت إلى أن كل الناشرين في بنك المعرفة يعدون شركاء لمصر في رؤيتها.

وتابع وزير التعليم  قائلا :"إن بنك المعرفة "مش حصالة معلومات"، موضحًا أن محتوى علمي كبير يفيد الباحثين.


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