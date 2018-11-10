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سيدة تضع حماتها فى ماء مغلى حتى الموت

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ألقت السلطات الروسية القبض على سيدة لاتهامها بقتل حماتها المعاقة بإلقائها فى حوض من الماء المغلي.

وتبلغ السيدة من العمر 39 سنة وهى أم لـ3 أطفال وضعت حماتها فى حوض الاستحمام وفتح صنبور الماء الساخن، الذي تصل درجة حرارة المياه فيه إلى درجات عالية جدا تصل حد الغليان، ثم إغلاق باب الحمام من الخارج.

وتواجه المرأة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، والتهمة هي التسبب في أضرار صحية خطيرة أدت إلى الوفاة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في "كراسنويارسك": "كانت الجدة تصرخ من الألم وتتوسل للحصول على المساعدة، ولكن بسبب العجز لم تتمكن من إخراج نفسها من الحمام".

وأضافت، "سمع أحفادها صرخاتها ولكنهم لم يستطيعوا المساعدة لأنهم كانوا صغارا للغاية، في وقت لاحق، أوقفت زوجة ابنها الماء الساخن وسحبت حماتها من الحمام، بعد أن صارت درجة حرارته أكثر من 50% وجسدها مغطى بحروق بالغة، ثم عاد ابنها إلى المنزل واستدعى سيارة إسعاف، وتوفيت المرأة في المستشفى".

واتُهمت زوجة الابن بالتسبب في أضرار صحية خطيرة تؤدي إلى الوفاة، مع عقوبة قصوى تصل إلى السجن 15 عاما.


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