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أردوغان:

أسمعنا "السعودية وأمريكا" تسجيلات اغتيال خاشقجي

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أردوغان
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أردوغان

تركيا

خاشقجي

نقلت وسائل إعلام تركية، تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يؤكد فيها أنهم أسمعوا السعودية وأمريكا وفرنسا وألمانيا تسجيلات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أردوغان: على السعودية التصرف بالعدل مقابل حسن نوايانا للتخلص من هذه الشبهة وإلا فإنها ستلصق بها دومًا، مضيفًا: لا يوجد بيدنا أي وثيقة أو دليل حول مكان جثمان  جمال خاشقجي.

وأوضح أن: فريق الاغتيال المكون من 18 شخصًا يعرف بشكل قطعي الفاعل ويعرف أين تم أخذ جثمان خاشقجي، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السعودي قال إنهم سلموا الجثمان لمتعامل محلي لكنهم ينكرون هذا الأمر الآن.

وتابع: أسمعنا التسجيلات الصوتية للسعودية وباقي الدول كأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ولا داعي للمماطلة.

وأضاف أردوغان: مستشارونا يعملون مع الجانب الأمريكي لتنسيق لقاء مع ترامب في باريس وإذا سنحت الفرصة سنلتقي، موضحًا أن السلطات السعودية أرسلت النائب العام لكنه جاء لوضع العراقيل.

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