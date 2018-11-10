وفاة مواطن بسبب حزنه على خسارة الأهلي

10 نوفمبر 2018 - 01:37 م

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة بقرية ميت بره مركز قويسنا محافظة المنوفية.بسبب خسارة النادى الأهلى أمام الترجي التونسي في نهائى أمم أفريقيا.

ونشر حفيد المسن تدوينة له "النهاردة جدي مات عشان الأهلى خسر"، يحكي الحفيد أن جده كان عاشقًا للأهلي، طوال عمره ولم يفوت أي ماتش حتى وإن كان وديًا: "لما بيكسب بيفرح ولما بيخسر كان بيتعب".

والمسن يدعى فتحى يبلغ من العمر 60 سنة، يسكن بقرية ميت بره مركز قويسنا محافظة المنوفية

وحقق نادى الترجي التونسى فوزًا سهلًا على النادى الأهلى بـ3 أهداف مقابل لا شيء أمس الجمعة، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.