الأهلى يعد مذكرة احتجاج ضد «كاف»

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يستعد النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لتقديم مذكرة احتجاج رسمى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد الهجوم على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، ووصفه بالمتواطئ عبر الموقع الرسمى للاتحاد.

وطالب الأهلى بتفسير للاتهامات التى وجهت لـ«كارتيرون» خاصة أن «كاف» كان قد استدعاه فى وقت سابق للجنة استماع حول ما قيل عنه «تصرف غير رياضى» لم يتم الإفصاح عنه، ولم يصدر عنه أى عقوبات بشكل رسمى.

وكان موقع "كاف" قد أقدم على تصرف أغضب إدارة الأهلى وجمهور الأحمر قبل 24 ساعة فقط من النهائى بوصفه كارتيرون بالمدرب المتواطئ فى واقعة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق، بتمزيق قميصه فى لقاء الذهاب، والذى تم إيقافه مباراتين بتهمة التحايل.


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