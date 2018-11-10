"بي إن سبورت" تدرس استبعاد صخرة الأهلى من تحليل المباريات

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تدرس إدارة شبكة قنوات "بي إن سبورت"، فرض عقوبات سرية قد تصل لاستبعاد صخره دفاع الأهلى وائل جمعة، من تحليل المباريات الكبيرة، بعد تسريبه لكواليس ما يدور خارج الكاميرات على الهواء مباشرة ومهاجمة الشريف وإحراجه علنا على مرأى ومسمع من الجميع.

وخلال الأستوديو التحليلي للمباراة، هاجم نجم الأهلي السابق، جمال الشريف المحلل التحكيمي لقنوات بي إن سبورتس، بسبب تأكيده أن ركلتي جزاء الأهلي في مباراة الذهاب ليس لهم أساس من الصحة. وفقا لما نشر بـ "الوطن".

وقال: "أنت غيرك كلامك في المباراة الماضية، فقبل بداية الأستوديو أكدت أنها ركلة جزاء صحيحة، ولكن أمام الجماهير أكدت أن الكرة غير صحيحة، وهذا لا يصح".

وتابع: "مينفعش حضرتك في مباراة الذهاب تقول أثناء الماتش ضربة جزاء ولما نرجع هوا تقول لا مش ضربة جزاء".


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