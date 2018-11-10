  • السبت 10 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:37 م
بحث متقدم
كارتيرون

أول قرار لـ "كارتيرون" عقب العودة لمصر

سيول الأردن

فقدان 3 سياح إسرائيليين في سيول الأردن

خاشقجي

بالتفاصيل.. كيف توصل المحققون لنتيجة إذابة جثة خاشقجي

الشوال

أول تعليق من "الشوالي" على هزيمة الأهلي

صورة الخبر

"منتجات السجون" وسيلة مصر لمحاربة الغلاء

الحلفاوي: هذا هو الفارق بين "تحيا مصر" و"طظ في مصر"

"الحلفاوي" يوجه رسالة محرجة للزملكاوية

النجار

تطورات جديدة بشأن اختفاء «مصطفى النجار»

القرني يغرد بالصيني

القرني يغرد بالصيني

«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

اجتماع حاسم للجنة الكرة بالأهلى مع الفرنسي "كارتيرون"

ضبط صاحب مخبز استولى على 30 ألف رغيف بالمنوفية

حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز

رويترز:

الكويت تجمد نصف مليار جنيه للإمارات في تحقيق غسيل أموال

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

البورصة تخسر 212 مليون جنيه

#

البورصة تخسر 432 مليون جنيه

#

البورصة تخسر 13.3 مليار جنيه

#

«البورصة» تخسر 2.4 مليار جنيه

الامارات

الكويت

رويترز

غسيل اموال

طالبت النيابة الكويتية من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال "حسب رويترز".

وجرى تجميد الأموال، المودعة في بنك مقره دبي، بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في نوفمبر 2017، حسبما أفاد مصدر على اطلاع مباشر بالمسألة ووثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية اطلعت عليها رويترز.

وقال مسؤول إماراتي كبير إن التحقيق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، أجرته سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفلبين إلى حساب صندوق الاستثمار المباشر الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال.

يأتي التحقيق في الوقت الذي تشدد فيه الإمارات العربية المتحدة القواعد المالية في مسعى لمحو تصور بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة بسبب مناطقها التجارية الحرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.

لكن تجميد الأموال، التي تقول الكويت إن بعضها مستحق لاثنين من كياناتها الحكومية، قد يختبر العلاقة مع الحليف الإقليمي دبي التي لم تكشف عن سبب تحقيق غسل الأموال.

وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 16 أكتوبر تشرين الأول، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال.

وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار.

وطلبت الرسالة الكويتية التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

والكيانان من بين المستثمرين في صندوق بورت فاند، وهو صندوق استثمار مباشر مسجل في جزر كايمان.

وقالت رسالة النائب العام الكويتي إن بقية الأموال المجمدة ستوزع على أصحاب حقوق آخرين دون أن تسمهم.

ولم يرد مكتب النائب العام الكويتي على طلب من رويترز للتعليق على محتوى الرسالة.

وأكدت متحدثة باسم حكومة دبي أن التحقيق في الأموال المجمدة في نور بنك مستمر. وحين سئلت عن طلب النائب العام الكويتي الإفراج عن الأموال، قالت المتحدثة إن الحكومة لا تريد الإدلاء بمزيد من التعليقات بخصوص هذه المسألة.

وتحقق سلطات دبي في التحويل الأولي لمبلغ 500 مليون دولار إلى حساب تملكه بورت لينك، التي تدير بورت فاند، في نور بنك المملوك لحكومة دبي، وفقا لرسالة بتاريخ يوليو 2018 تتعلق بهذه القضية أرسلها محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى سفير البلاد في الولايات المتحدة.

وقالت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز أيضا إن القضية تتعلق بمخالفات غسل أموال ترتبط بأفراد في الكويت يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة وفساد.

ولم تذكر الرسالة اسم أي من هؤلاء الأفراد ولم تخض في تفاصيل بخصوص المزاعم.

وقالت إنه في ذلك الوقت كانت نيابتا دبي والكويت على اتصال ببعضهما للتحقيق في قانونية الصفقة.

وذكرت شركة كرويل آند مورينج للمحاماة ومقرها الولايات المتحدة، والتي تمثل بورت فاند، لرويترز أن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.

وجرى تحويل المبلغ المشار إليه وقدره 496 مليون دولار في الرابع عشر من نوفمبر 2017 من بنك بي.دي.أو يوني بنك في الفلبين إلى حساب بورت لينك في دبي، وفقا لما أظهرته الرسائل المصرفية المتبادلة بين البنك الفلبيني وسيتي بنك، الذي كان الوسيط الأمريكي في عملية التحويل، والتي اطلعت عليها رويترز أيضا.

وقال بي.دي.أو في بيان لرويترز إن الصفقة مشروعة وتمتثل لجميع القواعد المصرفية. وامتنع متحدث باسم سيتي عن التعليق.

وقالت سوزان شوري المتحدثة باسم نور بنك إن المصرف ملتزم بأعلى معايير الامتثال والحوكمة والرقابة الداخلية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» محامٍ يمزق جسد زوجته.. والمحكمة تقرر حبسه 15 يومًا
» "أزارو" يشن هجومًا على الإعلام عقب ضياع الحلم الأفريقي
» بالصور.. ماذا قالت الزاهد لخطيبها في عيد ميلاده
» عامل يبتز والد فتاة بفيديو فاضح للزواج منها
» مرض الخال المتوفي فى المنام دين أو نذر
» فرنسا تحتجز طائرة أيرلندية على متنها 149راكبًا
» أخصائى علاج طبيعى: "الحجامة" قد تؤدي للوفاة
» رمضان صبحي في اختبار صعب أمام وست هام يونايتد
» ماذا قالت كيم كاردشيان عن حبيبها السابق بعد كشفه أسرارها؟
» برلمانى يقدم مشروع تعديل شروط الالتحاق بالتربية وعقوبة متعاطي المخدرات
» إجلاء أكثر من 150 ألف شخص بسبب حرائق كاليفورنيا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة