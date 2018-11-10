  • السبت 10 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:35 م
بحث متقدم
كارتيرون

أول قرار لـ "كارتيرون" عقب العودة لمصر

سيول الأردن

فقدان 3 سياح إسرائيليين في سيول الأردن

خاشقجي

بالتفاصيل.. كيف توصل المحققون لنتيجة إذابة جثة خاشقجي

الشوال

أول تعليق من "الشوالي" على هزيمة الأهلي

صورة الخبر

"منتجات السجون" وسيلة مصر لمحاربة الغلاء

الحلفاوي: هذا هو الفارق بين "تحيا مصر" و"طظ في مصر"

"الحلفاوي" يوجه رسالة محرجة للزملكاوية

النجار

تطورات جديدة بشأن اختفاء «مصطفى النجار»

القرني يغرد بالصيني

القرني يغرد بالصيني

«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

اجتماع حاسم للجنة الكرة بالأهلى مع الفرنسي "كارتيرون"

ضبط صاحب مخبز استولى على 30 ألف رغيف بالمنوفية

حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

قضايا وحوادث

تنظيم داعش الارهابى ارشيفية
تنظيم داعش الارهابى ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

#

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بداعش الوراق لـ 10 نوفمبر

#

السبت.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

#

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  بطرة محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالوراق  رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق لجلسة 17 نوفمبر الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» محامٍ يمزق جسد زوجته.. والمحكمة تقرر حبسه 15 يومًا
» "أزارو" يشن هجومًا على الإعلام عقب ضياع الحلم الأفريقي
» بالصور.. ماذا قالت الزاهد لخطيبها في عيد ميلاده
» عامل يبتز والد فتاة بفيديو فاضح للزواج منها
» مرض الخال المتوفي فى المنام دين أو نذر
» فرنسا تحتجز طائرة أيرلندية على متنها 149راكبًا
» أخصائى علاج طبيعى: "الحجامة" قد تؤدي للوفاة
» رمضان صبحي في اختبار صعب أمام وست هام يونايتد
» ماذا قالت كيم كاردشيان عن حبيبها السابق بعد كشفه أسرارها؟
» برلمانى يقدم مشروع تعديل شروط الالتحاق بالتربية وعقوبة متعاطي المخدرات
» إجلاء أكثر من 150 ألف شخص بسبب حرائق كاليفورنيا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة