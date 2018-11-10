ركلة جمل تقتل طفلة في سوهاج

10 نوفمبر 2018 - 01:21 م

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة بناحية نزة الحاجر دائرة مركز جهينة، متأثرة بركلة جمل، تم نقل الجثة لمستشفى جهينة المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلى نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

وردت معلومات للواء مدير أمن سوهاج، يفيد بوفاة تلميذة بناحية قرية نزة الحاجر دائرة مركز جهينة وتم نقلها للمستشفى المركزى.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلى نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.