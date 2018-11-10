برلماني يقدم ببيان عاجل ضد النصب على أولياء أمور مدرسة بدار السلام

10 نوفمبر 2018 - 01:20 م

قدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، ببان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه ضد الدكتور خالد شوقي وزير التربية والتعليم بشأن عملية النصب علي أولياء أمور مدرسة الوزير غير المقيدة بإدارة دار السلام التعليمية.

وقال " عبد العزيز" في تصريحات صحفية له أن الأهالي والطلاب تعرضوا لعملية نصب كبيرة وضاع مستقبل الطلاب المسجلين لتلك المدرسة والتي ليس لها أساس أو أوراق تثبت أنها من ضمن مدارس وزارة التربية والتعليم وهي السابقة الأوليى لعمليات نصب تقع بهذا الشكل.

وأشار إلى أن البيان العاجل لمعرفة مصير أبنائنا الطلاب في هذه المدرسة خاصة المنتقلين للصف الثاني والثالث ومدى مصيرهم وضياع حقوقهم ومجهودات أولياء أمورهم مطالبًا وزير التربية والتعليم بصفته التدخل السريع بالحفاظ على مستقبل أبنائنا من الطلاب واستكمال مسيرتهم التعليمية بعد مجهود استمر ثلاث سنوات من الطلاب والأهالي.