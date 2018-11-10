39 قتيلًا في هجوم إرهابي على فندق بالصومال

10 نوفمبر 2018 - 01:05 م

قالت الشرطة يوم السبت إن عدد القتلى جراء هجوم نفذه انتحاريون ومسلحون عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو ارتفع إلى 39 قتيلا بعد أن كان العدد الأولى 22.

وفتح حراس فندق ومكتب إدارة التحقيقات الجنائية المتاخم النار بعد أن انفجرت سيارتان ملغومتان مساء أمس الجمعة ووقع انفجار ثالث في الشارع المزدحم جراء قنبلة مزروعة في مركبة ذات ثلاث عجلات (توكتوك) قرب الفندق.

وقال شرطي في المدينة ”أكدنا مقتل 39 مدنيا وإصابة 40 آخرين في تفجيرات أمس“.

وتابع ”عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض الناس ما زالوا مفقودين“.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم على الفندق.

ويعاني الصومال من العنف وغياب القانون منذ الإطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري في أوائل التسعينات.