» محامٍ يمزق جسد زوجته.. والمحكمة تقرر حبسه 15 يومًا

10 نوفمبر 2018 - 12:35 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الابتدائية، اليوم السبت، تجديد حبس محامٍ، 15 يومًا لاتهامه بقتل زوجته بعدة طعنات بسبب خلافات زوجية.

كان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عدد من أهالي شارع "فاروق" بالزقازيق، بوقوع جريمة قتل بالشارع بدائرة قسم أول الزقازيق.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم الشرطة، برئاسة الرائد حسين أبو فول، رئيس مباحث أول الزقازيق، إلى موقع البلاغ، وبمعاينة الجثة تبين أنها لسيدة تُدعى "أميرة" 30 عامًا، ربة منزل، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى "أيمن.م" محامٍ؛ بسبب خلافات زوجية بينهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.