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مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية يشيد بدور مجلس النواب

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أشاد مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء محمد الكشكي  بدور مجلس النواب، مؤكدًا أن مجلس النواب الحالي قوي وجاء في ظروف صعبة للغاية، وكانت الدولة في أشد الحاجة له لمساندة البلاد، مردفا: "نواب المجلس أكفاء وقادرون على توصيل رسالة ممثليهم من الشعب، ويعملون بجد".

وأضاف "الكشكي" مجلس النواب الحالي من أكثر المجالس، التي أثرت في تاريخ مصر على مدار 150 عامًا من العمل البرلماني، مضيفا جاء في ظروف صعبة كانت الدولة فيه في أشد الحاجة إلى ممثل حقيقي للشعب المصرى لينقل رسالته للحكومة، لافتًا إلى أن التشكيل الحالي لمجلس النواب يتميز بالتنوع والتمثيل العادل لكل الفئات ومنها المرأة والشباب، منوهًا بأنه في الخارج أيضًا يرون أن البرلمان الحالي في منتهى القوى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة النائب كريم درويش، حيث نقل "الكشكي" تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأعضائه واللجنة، لافتًا إلى أن التواصل بين المجلس والوزارة مهم ويأمل في زيادته.

وأضاف مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية أن هناك تنسيق حقيقى وكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتًا إلى أن ذلك ظهر بوضوح من خلال الردود الموحدة على الدوائر الخارجية كافة، مشيرًا إلى أن مؤسسات للدولة تعمل في تناغم، قائلاً: "ونأمل في مزيد من التعاون والتنسيق بين جميع السلطات بما يحقق الصالح العام للدولة".

من جانيه، اعتبر كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن بدء اجتماعاتها في دور الانعقاد الحالي (الرابع) بالاستماع إلى لرؤية وزارة الدفاع أمر مهم جدًا، قائلًا: "علاقة الجيش بالمصريين قوية ولم أرى مثلها في العالم ولم أجد مثل هذا الارتباط الوثيق بينهما، وهو ما جعل الدول لا تفهم طبيعة مثل هذه العلاقة لأنها فريدة ومتكاملة، فكلنا إما خدمنا في الجيش أو أهالينا يخدمون فيه".

وشدد درويش على أن الاجتماع بمثابة تأكيد رسالة الشعب، بأنه يقف مع جيشه في كل عملياته التي يحارب فيها الإرهاب، وكذلك حينما وقف معه في 2013 والذي كان ملحمة وطنية رائعة.


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