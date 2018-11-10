بالتفاصيل.. كيف توصل المحققون لنتيجة إذابة جثة خاشقجي

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خاشقجي
خاشقجي

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كشفت صحيفة تركية عن تفاصيل تتعلق بالتحقيقات التي وصلت لمعلومات حول إذابة جثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكرت صحيفة الصباح في تقرير لها  أن فريق التحقيقات التركي قام بإجراءات سبقت دخوله القنصلية السعودية للتفتيش في  أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الجنائية قامت بأخذ عينات من خط الصرف الصحي المؤدي للقنصلية ومقر إقامة القنصل بإشراف من إدارة المياة "إسكي" في إسطنبول.

وأضافت أنه لم يتم العثور على أثار للدماء بعد فحص العينات، إلا أنها عثرت على بقايا أسيد الهيدروفلوريك وفق المعلومات المتوفرة، والتي حصلت عليها الصحيفة من مصادر قريبة من التحقيقات.

وقالت الصحيفة إن فريق التحقيق التركي يرى احتمالية تحويل جثة خاشقجي إلى شبه سائل بواسطة المواد الكيميائية الخاصة، ورميها في الصرف الصحي والتخلص منها نهائيا.

وكانت التحقيقات التركية توصلت إلى أن الصحفي خاشقجي قتل خنقا فور دخوله القنصلية في الثاني أكتوبر الماضي، وتم تقطيع جثته وفق خطة معدة مسبقا والتخلص منها نهائيا.


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