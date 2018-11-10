» عامل يبتز والد فتاة بفيديو فاضح للزواج منها

10 نوفمبر 2018 - 11:52 ص

أمر خالد البارودي مدير نيابة الخليفة بحبس طالب جامعى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز طالبة وأهلها لإجبارهم على الزواج منها في المقطم.

وردت معلومات لرئيس مباحث قسم المقطم من والد الفتاة يفيد بتهديد زميلها بالجامعة لها بنشر فيديوهات فاضحة وصور على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة رفض أسرتها طلب الزواج.

وذكرت التحريات أن الفتاة تشأ بينها وبين الطالب قصة حب وعلى أثرها ذهبت إلى مسكنه وتمت بينهما علاقة جنسية مثل الأزواج.

وقام المتهم بتهديد والد الطالبة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول وفيديو فاضح للفتاة، وهدده بنشره على مواقع الإنترنت، إلا أن والدها رفض طلبه بالزواج منها وقام بابلاغ مباحث الانترنت والتكنولوجيا، وعلى أثر ذلك نشر المتهم فيديوهات الطالبة على النت.