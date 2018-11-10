"ترامب" على علم بالدفع لستورمي مقابل صمتها

10 نوفمبر 2018 - 11:43 ص

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعلم بالأموال التي تدفع للممثلة الإباحية، ستورمي دانيال، لقاء صمتها حول العلاقة الجنسية التي جمعتها بالرئيس .





وأشارت الصحيفة إلى دلائل جديدة على أن ترامب كان على علم بتحويل الأموال لدانيال، على عكس ما قاله بعد اعتراف محاميه السابق مايكل كوهين بأنه تم الدفع لستورمي مقابل صمتها .





وشهد كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أغسطس الماضي بأن ترامب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت امراتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس.







