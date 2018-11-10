  • السبت 10 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:36 م
بحث متقدم
كارتيرون

أول قرار لـ "كارتيرون" عقب العودة لمصر

سيول الأردن

فقدان 3 سياح إسرائيليين في سيول الأردن

خاشقجي

بالتفاصيل.. كيف توصل المحققون لنتيجة إذابة جثة خاشقجي

الشوال

أول تعليق من "الشوالي" على هزيمة الأهلي

صورة الخبر

"منتجات السجون" وسيلة مصر لمحاربة الغلاء

الحلفاوي: هذا هو الفارق بين "تحيا مصر" و"طظ في مصر"

"الحلفاوي" يوجه رسالة محرجة للزملكاوية

النجار

تطورات جديدة بشأن اختفاء «مصطفى النجار»

القرني يغرد بالصيني

القرني يغرد بالصيني

«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

اجتماع حاسم للجنة الكرة بالأهلى مع الفرنسي "كارتيرون"

ضبط صاحب مخبز استولى على 30 ألف رغيف بالمنوفية

حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز

"ترامب" على علم بالدفع لستورمي مقابل صمتها

الحياة السياسية

ترامب
ترامب

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله ولي العهد السعودي بشأن مقتل خاشقجي

#

ترامب يسب الديمقراطيين بلفظ بذيء

#

«ترامب» يهدد دول الخليج: خفضوا الأسعار الآن

#

فضيحة "ابن الخادمة" تنتظر ترامب

أمريكا

ترامب

انتخابات

وول ستريت

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعلم بالأموال التي تدفع للممثلة الإباحية، ستورمي دانيال، لقاء صمتها حول العلاقة الجنسية التي جمعتها بالرئيس .

وأشارت الصحيفة إلى دلائل جديدة على أن ترامب كان على علم بتحويل الأموال لدانيال، على عكس ما قاله بعد اعتراف محاميه السابق مايكل كوهين بأنه تم الدفع لستورمي مقابل صمتها .

وشهد كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أغسطس الماضي بأن ترامب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت امراتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» محامٍ يمزق جسد زوجته.. والمحكمة تقرر حبسه 15 يومًا
» "أزارو" يشن هجومًا على الإعلام عقب ضياع الحلم الأفريقي
» بالصور.. ماذا قالت الزاهد لخطيبها في عيد ميلاده
» عامل يبتز والد فتاة بفيديو فاضح للزواج منها
» مرض الخال المتوفي فى المنام دين أو نذر
» فرنسا تحتجز طائرة أيرلندية على متنها 149راكبًا
» أخصائى علاج طبيعى: "الحجامة" قد تؤدي للوفاة
» رمضان صبحي في اختبار صعب أمام وست هام يونايتد
» ماذا قالت كيم كاردشيان عن حبيبها السابق بعد كشفه أسرارها؟
» برلمانى يقدم مشروع تعديل شروط الالتحاق بالتربية وعقوبة متعاطي المخدرات
» إجلاء أكثر من 150 ألف شخص بسبب حرائق كاليفورنيا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة