» نجم الزمالك: ترجاوي جميل .. أين الـvar .. أنا لا أراه

10 نوفمبر 2018 - 05:36 ص

هنأ حساب منسوب لـ"فرجاني ساسي" - لاعب الزمالك الذي كان يلعب في الترجي سابقًا - لاعبي الترجي بالفوز على الأهلي أمس بثلاثية نظيفة .



وقال "فرجاني" في تدوينة عبر حسابه: "ألف مبروووك لزملائي السابقين .. أين الvar أنا لا أراه .. ترجاوي جميييل".



وشكك نشطاء في صحة امتلاك "ساسي" لهذا الحساب بسبب تصريحاته التي اعتبرها البعض مثيرة للمشاكل بين جمهور الأهلي والزمالك.

