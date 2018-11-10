شاهد .. لقطة محرجة لـ"الخطيب" أثناء تسليمه ميداليات الفوز للترجي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو مثيرًا للكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - أثناء تسليمه ميداليات الفوز للاعبي الترجي .

وكان "بيبو" يسلم الميداليات الذهبية للاعبي الترجي ، وفجأة أمسك إحدى الميداليات ووضعها في جيبه بشكل مفاجيء.

وأثار الفيديو موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استنكرت الصفحات الزمالكاوية هذا التصرف ، بينما حاول بعض الأهلاوية تبريره بأنه ربما سمع الخطيب من أحد المتواجدين بجانبه أن هذه الميدالية تالفة فوضعها في جيبه واستبدلها بأخرى لحين الانتهاء من التكريم.

وخسر الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الملعب الأوليمبي برادس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ليخسر اللقب للمرة الثانية على التوالي.

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