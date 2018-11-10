» اتحاد الدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين

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أكد الدكتور محمد الشافعي نائب رئيس الإتحاد العام للدواجن وأشهر خبراء الصناعة في الوطن العربي أن أسعار الدواجن ستنخفض خلال الأسابيع المقبلة وذلك بعد طرح الكميات المتفق عليها ما بين الإتحاد العام لمنتجي الدواجن والشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي ستبلغ كمياتها 4100 طن دواجن كاملة ومجزئات.. قائلا «الفراخ هترخص يعني هترخص» .
وأوضح «الشافعي» خلال لقائة مع الإعلامي محمد غانم في برنامج «الجدعان» المذاع على القاهرة والناس، أن  هناك 19 مجزرا للدواجن علي أهبة الإستعداد لتغطية إحتياجات وزارة التموين ونحو 1200 منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن الدواجن ستطرح بأسعار التكلفة وبدون أى هامش ربح .
وأضاف "الشافعي" أن صناعة الدواجن في مصر بلغت إستثماراتها 64 مليار جنيه وأن هناك مشروع جديد ينفذ حاليا بإستثمارات 8 مليارات جنيه وهو عبارة عن مدينة متكاملة وتستهدف إسترداد أسواق مصر الخارجية للدواجن.


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