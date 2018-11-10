هذا ما قاله مدرب الترجي عن الفوز على الأهلي

10 نوفمبر 2018 - 12:32 ص

أكد مجدي التراوري المدرب المساعد بنادي الترجي التونسي، أن مواجهة الأهلي التي أقيمت مساء الجمعة اتسمت بالصعوبة الشديدة على الطرفين.



وقال التراوري خلال مقابلة تليفزيونية لقناة "بي إن سبورت": "دخلت التاريخ بعد الفوز على الأهلي بثلاثية في مباراة اليوم".



وأضاف: "بالنسبة لي اللقب كمدرب، أفضل بكثير من كلاعب في الترجي، أكدنا أننا أفضل من الأهلي في مباراة العودة".

