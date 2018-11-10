هذا ما قاله مدرب الترجي عن الفوز على الأهلي

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أكد مجدي التراوري المدرب المساعد بنادي الترجي التونسي، أن مواجهة الأهلي التي أقيمت مساء الجمعة اتسمت بالصعوبة الشديدة على الطرفين.
وقال التراوري خلال مقابلة تليفزيونية لقناة "بي إن سبورت": "دخلت التاريخ بعد الفوز على الأهلي بثلاثية في مباراة اليوم".
وأضاف: "بالنسبة لي اللقب كمدرب، أفضل بكثير من كلاعب في الترجي، أكدنا أننا أفضل من الأهلي في مباراة العودة".
جدير بالذكر أن الأهلي فقد لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني علي التوالي، بعد خسارته العام الماضي من الوداد المغربي.

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