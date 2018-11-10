اتحاد كرة القدم الكويتي يعلن تعليق أنشطته لهذا السبب

10 نوفمبر 2018 - 12:25 ص

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الجمعة، تعليق جميع أنشطته حتى إشعار آخر، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الكويت حاليا.



وقال الأمين العام في الاتحاد الدكتور محمد خليل - في بيان صحفي - إنه في ظل ماتشهده الكويت من تقلبات في الطقس، وانطلاقا من الحرص على سلامة اللاعبين، واللجان المنظمة في الاتحاد، تم اتخاذ قرار تعليق الأنشطة حتى إشعار آخر.

