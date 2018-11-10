اتحاد كرة القدم الكويتي يعلن تعليق أنشطته لهذا السبب

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الجمعة، تعليق جميع أنشطته حتى إشعار آخر، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الكويت حاليا.
وقال الأمين العام في الاتحاد الدكتور محمد خليل - في بيان صحفي - إنه في ظل ماتشهده الكويت من تقلبات في الطقس، وانطلاقا من الحرص على سلامة اللاعبين، واللجان المنظمة في الاتحاد، تم اتخاذ قرار تعليق الأنشطة حتى إشعار آخر.
وكان مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبد العزيز القراوي، صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الكويت تشهد عدم استقرار في الطقس، يصاحبها هطول أمطار رعدية، تتفاوت في شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة، ويتوقع لها أن تستمر حتى صباح الغد.