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سيول الأردن.. 9 قتلى و9 مصابين وإنقاذ آلاف آخرين

عرب وعالم

فيضان - أرشيفية
فيضان - أرشيفية

المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات الأردنية، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا سيول تجتاح عدة مناطق في البلاد، إلى 9 قتلى، فضلًا عن إصابة 9 آخرين، وإنقاذ آلاف.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة، لمتحدثة الحكومة، جمانة غنيمات، أكدت فيها أن الأوضاع ما تزال غير مستقرة، خصوصًا في وسط وجنوبي المملكة.
وأوضحت أن من بين الضحايا غطاس في الدفاع المدني (الحماية المدنية)، لقي مصرعه أثناء عمليات الإنقاذ.
وشددت غنيمات، أن كافة أجهزة الدولة والحكومة في استنفار بمركز إدارة الأزمات للوقوف على التطورات.
ويشهد الأردن حالة من الاضطراب الجوي، مصحوبة بأمطار غزيرة، أدت إلى تشكل سيول جارفة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، عن مدير التوجيه المعنوي بالجيش، العميد عودة الشديفات، أن القوات المسلحة حركت طائرات وقوارب وناقلات جنود ووحدات مدفعية للمساهمة في عمليات الإنقاذ.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضربت سيول منطقة البحر الميت (غرب)، إثر أمطار غزيرة على أغلب مناطق البلاد؛ نجم عنها مصرع 21 شخصًا وإصابة 35 آخرين.‎ 

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