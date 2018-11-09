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الشوط الأول.. الترجي يتقدم على الأهلي بهدف «بقير»

الرياضة

الاهلى والترجى
الاهلى والترجى

أمير سعد

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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الترجي بهدف «أزارو»

المصريون

الاهلى

الترجى

انتهى الشوط الأول بتقدم الترجي التونسي على الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما على ملعب رادس، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بداية حماسية من جانب الفريقين ولم يستغرق الفريقين وقتاً لجس النبض وتعرض وليد سليمان لإصابة بسيطة غادر على اثرها ارض الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود لأستكمال المباراة.

حاول لاعبو الاهلي أمتلاك الكرة وأبعاد الخطورة عن مرمى محمد الشناوي وقاد سامح الدربالي هجمة خطرة في الدقيقة 11 لكن محمد هاني أنقذ الموقف قبل أن يُسدد غيلان الشعلالي كرة ضعيفة تصل في "يد" الشناوي الذى أمسك الكرة بثبات.

بمرور الوقت نشط أداء الترجي وحاول الوصول كثيراً إلى مرمى الشناوي وأشهر الحكم الأثيوبي بطاقة صفراء لوليد سليمان وأخرى للاعب الترجي فوسيني كوليبالي للخشونة.

وطالب لاعبو الترجي باحتساب ضربة جزاء بعد عرقلة سعد سمير لـ"طه ياسيني الخنيسي لاعبي الترجي لكن الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما رفض بعدما أكد له طاقم تحكيم "الفار" بعدم أحقية الخنيسي في الحصول على ركلة جزاء.

الدقائق الأخيرة من الشوط الاول شهدت سيطرة واضحة من الترجي وتعرض محمد هاني لأصابة بسيطة لكنه إستكمل المشاركة ، وسجل سعد بقير الهدف الاول للترجي في الثواني الأخيرة من هذا الشوط مُستغلاً تمريرة سحرية من طه الخنيسي وأودعها في شباك الشناوي مُستغلاً غياب الرقابة من جانب دفاع الاهلي بعدها أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الاول بتقدم الترجي بهدف نظيف.


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