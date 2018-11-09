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«سترلينج» يمدد تعاقده مع مانشستر سيتي

الرياضة

سترلينج
سترلينج

أمير سعد

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مانشستر سيتي

المصريون

سترلينج

أعلن مسئولو مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد عقد رحيم سترلينج، صانع ألعاب الفريق لمدة 3 مواسم، أب حتى عام 2023.

وكان سترلينج قد انضم لصفوف مانشستر سيتي عام 2015 قادما من فريق ليفربول مقابل 49 مليون إسترليني، بعقد لمدة 5 سنوات.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن رحيم سترلينج سوف يحصل على راتب يصل إلى 300 ألف إسترليني، وفقا للعقد الجديد الذى وقعه مع السيتي.

وقال سترلينج بعد توقيعه على العقد الجديد:"أشعر بسعادة كبيرة بعد تجديد عقدى مع هذا النادى، لقد تطورت بشكل مميز هنا، منذ وصولى إلى مانشستر سيتي".

من جانبه قال تيكى بيجريرستين المدير الرياضى لمانشستر سيتي:"هذه لحظة مهمة للنادى، سترلينج تطور مستواه بشكل رائع مع الفريق، فهو لاعب سريع وقوى، نحن جميعا سعداء أنه سيبقى معنا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.   


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