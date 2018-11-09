مطلب برلمانى بإلغاء زراعة القطن.. وخبراء: «ميتردش عليه»

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القطن المصري
القطن المصري

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فى خطوة أثارت استهجان وسخرية كثيرين، طالب النائب محمود الخشن، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بإلغاء زراعة القطن فى مصر، زاعمًا أنه يُكلف الفلاح، الكثير من الأموال والمجهود، غير أنه لا يدر له ربحًا، يعادل المصروفات التى تم إنفاقها عليه.

عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أوضح أن مصاريف القطن كثيرة للغاية وسعره فى الأسواق العالمية أقل من السوق المصري، ومن ثم استيراده من الخارج، سيكون أفضل للبلد من زراعته.

وفى تصريحات له، لفت إلى أن سعر القطن فى الأسواق العالمية أقل من السوق المصري؛ ما يجعل الخارج لا يشترى القطن المصري، منوهًا بأن التجار يستوردون القطن من الخارج، وهناك محافظات حاليًا مثل المنوفية بدأت فى تخفيض زراعته.

رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إنه من الأفضل عدم الرد على مثل هذه الأحاديث؛ لأن التطرق إليها هدر للوقت بلا فائدة أو منفعة يمكن جنيها.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «تمراز»، أن هذا الرجل لا يدرك قيمة ومكانة القطن المصري، ولا يعى ما يقول، وبالتالى الرد عليه مضيعة للوقت، معتبرًا أن ما طالب به «الخشن»، استخفاف بالشعب.

واختتم وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، حديثه بقوله: «معنديش تعليق على ما يطالب به هذا النائب، ولا أفضل الرد عليه، فطلبة أو مقترحه لا يمت للمنطق بصلة ولا للعقل».

وكان «تمراز»، تقدم بطلب إحاطة لوزراء الزراعة، قطاع الأعمال، الصناعة، الري، والتموين، بشأن ملف استلام القطن من المزارعين، مطالبًا بحضور الوزراء الخمسة لمقر البرلمان أثناء مناقشة طلب الإحاطة لوضع حلول نهائية لهذه الأزمة.

وأوضح أن عدم استلام محصول القطن، من المزارعين، يمثل أزمة حقيقية قد ينتج عنها عزوف الفلاحين عن زراعة محصول القطن فى السنوات المقبلة، وبهذا يتم القضاء على الذهب الأبيض المصرى ويصبح السوق المصرى عرضة للأقطان المستوردة، وهذه الخطوة قد تكون شهادة وفاة القطن المصرى الذى كان إلى وقت قريب حديث العالم.

أما، حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، رأى أن مثل هذا الكلام لا يجب التطرق إليه، لأنه لا يمكن أن يقوله مصري، لا سيما أن القطن بالنسبة لمصر ثروة قومية، وعصب الصناعات.

ووصف «أبو صدام»، ما يقوله النائب بالـ«تهريج»، متابعًا «لا يمكن أن يؤخذ بهذا الكلام على الإطلاق، ده عايز يلغى الهوية، وميعرفش يعنى إيه مصر، أو ماذا تعنى كلمة زراعة».

نقيب الفلاحين، لفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على أهمية زراعة القطن، كما أعطى تعليمات واضحة لوزارة الزراعة، بضرورة العمل على زيادة الإنتاج منه.

ونوه فى تصريحات له، بأن محصول القطن، يُعد من أهم الزراعات الصيفية فى المستقبل؛ لأنها تعمل على تهوية التربة وترشد المياه وينتج منه الزيت والعلف، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تشجيع زراعة القطن، حيث تم استحداث أصناف جديدة عالية الإنتاجية.

واختتم حديثه، قائلًا: «تمت زراعة ما يقرب من 336 ألف فدان هذا العام، بزيادة 120 ألف فدان عن العام الماضى منهم 303 آلاف فدان بوجه بحرى و33 ألف فدان وجه قبلي، كما تمت زراعة 120 ألف فدان إكثار لإنتاج تقاوى تكفى لزراعة 600 ألف فدان العام القادم».


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