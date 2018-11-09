استشهاد فلسطيني وإصابة 37 برصاص الاحتلال في غزة

09 نوفمبر 2018 - 09:39 م

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 37 آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الشاب رامي وائل قحمان، 28 عاما، قد استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد عصر اليوم، وفق وكالة الأناضول.

وذكرت الوزارة أن قحمان، أصيب بعيار نار في رقبته، أطلقه الجيش الإسرائيلي عليه شرقي مدينة رفح (جنوب).

كما ذكرت الوزارة أن 37 متظاهرًا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم 6 أطفال و9 إناث.

وتجمهر آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم، في خمسة مواقع، بالقرب من السياج الفاصل مع إسرائيل، تلبية لدعوة "الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكلة من الفصائل الفلسطينية).

وبدأت هذه المسيرات نهاية مارس الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من مائتي شخص، وإصابة الآلاف.