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«الضرائب»: الاثنين آخر مهلة إعفاء من غرامات التأخير

«الضرائب»: الاثنين آخر مهلة إعفاء من غرامات التأخير

مال وأعمال

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

متابعات - خالد الشرقاوي

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غرامات التأخير

أعلنت مصلحة الضرائب، اليوم، أن الاثنين المقبل، الموافق 12 نوفمبر 2018، آخر موعد لانتهاء المهلة الخاصة بالاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بالقانون رقم 174 لسنة 2018 عن سداد أصل الضريبة بالكامل.

وقال عماد سامى، رئيس المصلحة، إنه يتعين على الممولين والمستثمرين انتهاز الفرصة، والاستفادة من الإعفاء، الذى جاء تنفيذاً لمبادرة الحكومة، وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.

وأضاف «سامى»، فى بيان، اليوم، أن «القانون تم تطبيقه 15 أغسطس الماضى، لمدة 6 أشهر، لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90%، من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر، حتى 12 نوفمبر 2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70%، من 13 نوفمبر 2018، ولمدة 45 يوماً، حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة، بنسبة خصم 50%، من 28 ديسمبر 2018، ولمدة 45 يوماً، حتى 9 فبراير 2019، وناشد جميع المسجلين والممولين سرعة التقدم للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة.


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