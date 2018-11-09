» السيول تجبر وزير الأشغال الكويتي على الاستقالة

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السيول

الاستقالة

وزير الأشغال الكويتي

تقدم وزير الأشغال الكويتي حسام الرومي باستقالته من منصبه معلنا تحمله كامل المسؤولية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

وعبر الوزير حسام الرومي، في استقالته، عن "عميق أسفه" إزاء الأضرار الكبيرة، وقال إنه "يعلم الجميع بأنني مستجد في عملي بوزارة الأشغال العامة، وقد حرصت على بذل قصارى جهدي من أجل الاضطلاع بمسؤولياتي في تطوير العمل والحرص على المال العام ومكافحة مظاهر الفساد".

وأضاف، "انطلاقا من مسؤوليتي الأدبية وتعزيزا للنهج الذي اختطه سمو رئيس مجلس الوزراء في تحمل تبعات المسؤولية الجسيمة، التي تتحملها الحكومة فقد تقدمت باستقالتي إلى سمو الرئيس".

وتقدم الرومي بالاعتذار من كافة المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للضرر.

وأدى هطول أمطار غزيرة على مناطق مختلفة في الكويت إلى غرق صالات أفراح وشوارع وبعض المنازل، إثر تعرض البلاد لتأثير المنخفض الجوي، فيما سارعت الفرق الأمنية وفرق الإطفاء إلى تفادي الأضرار المادية وإعادة الحركة إلى الشوارع.


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