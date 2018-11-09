  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:57 م
بحث متقدم
الاهلى والترجى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

القطن المصري

مطلب برلمانى بإلغاء زراعة القطن.. وخبراء: «ميتردش عليه»

المواجهات في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 37 برصاص الاحتلال في غزة

زواج قاصرات (أرشيفية)

«10 سنوات للمتورطين بزواج القاصرات».. وبرلمانى: مخالف للشرع

علم افتراضي للاقليم

تظاهرات في البصرة العراقية تطالب بتحويل المحافظة لإقليم

ضاحي خلفان

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

فيضان - أرشيفية

فيضان كبير يجتاح بلدًا عربيًا خلال ساعات

سلمان وصباح الأحمد وتميم

الكويت تلمح لمصالحة وشيكة بين الخليج وقطر

سقوط شرفتين من عقار بالإسكندرية

الإسكندرية.. إصابة 4 في سقوط شرفتين من عقار بسبب الأمطار

جوتيرش

الأمين العام للأمم المتحدة : الشعوب لم تعد تصدقنا

بالسلام

العثور علي جثة أمين شرطة داخل منور عقار

قضايا وحوادث

جثة
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

تفاصيل انتحار أمين شرطة بالأميرية

#

العثور على جثة موظف متعفنة بالإسكندرية

#

انتحار أمين شرطة داخل شقة صديقه بالأميرية

#

ننشر تحقيقات النيابة في واقعة انتحار ضابط شرطة

الاجهزة الامنية

السلام

أمين شرطة

منور عقار

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث القاهرة، تحريات موسعة لكشف ملابسات العثور على جثة أمين شرطة داخل منور إحدى العقارات في دار السلام.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منور بالعقار سكنه بشارع أبو الوفا المتفرع من شارع أحمد زكي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لأمين شرطة يدعى "محمد نصر"، في العقد الرابع من العمر، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وحررت مباحث القاهرة محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة لكشف أسباب الوفاة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. الترجي يتقدم على الأهلي بهدف «بقير»
» السيول تجبر وزير الأشغال الكويتي على الاستقالة
» حقيقة الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل
» مشادة كلامية بين وائل جمعة ومحلل «bein sports»
» ارتفاع ضحايا سيول الأردن إلى 3 قتلى
» يهود ألمانيا: الاعتداء على المساجد "فضيحة"
» أول صور للحظة الاعتداء على أتوبيس الأهلي
» مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة بمطروح
» مفاجأة.. الاتحاد الأفريقي يهدد بمنح اللقب للأهلي
» تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
» «الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة غدًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة