العثور علي جثة أمين شرطة داخل منور عقار

09 نوفمبر 2018 - 09:23 م

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث القاهرة، تحريات موسعة لكشف ملابسات العثور على جثة أمين شرطة داخل منور إحدى العقارات في دار السلام.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منور بالعقار سكنه بشارع أبو الوفا المتفرع من شارع أحمد زكي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لأمين شرطة يدعى "محمد نصر"، في العقد الرابع من العمر، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وحررت مباحث القاهرة محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة لكشف أسباب الوفاة.